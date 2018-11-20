Тепловики по всей Украине завтра останутся без газа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. С завтрашнего дня "Нафтогаз Украины" оставил без газа тепловиков по всей Украине. Об этом "Гал-инфо" сообщили в ПАО "Львовгаз", передает УНН.
Как пишет издание, "сегодня около 16.00 все операторы ГРС в Украине получили в Укртрансгаза письмо с перечнем всех тепловиков, работающих в области. В письме говорится, что с завтрашнего дня и до конца месяца ни один производитель тепла не имеет права потреблять газ".
В Львовгазе в свою очередь отметили, что попытки связаться с Уктрансгаз для получения разъяснений пока не дали результата.
Напомним, что Кабинет министров Украины принял решение о запрете отключения теплоснабжающих компаний от энергоснабжения во время отопительного сезона.
Как сообщал УНН, срыв отопительного сезона произошел в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию. Среди них оказались г. Херсон, г. Шепетовка (Хмельницкая область), г. Смела (Черкасская область), г. Камянское (Днепропетровская область).
В Минрегионе рассказали, что без тепла в Украине осталось около 5% жилых домов.