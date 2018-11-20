Тепловики по всій Україні від завтра залишаться без газу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Із завтрашнього дня "Нафтогаз України" залишив без газу тепловиків по всій Україні. Про це "Гал-інфо" повідомили в ПАТ "Львівгаз", передає УНН.
Як пише видання, "сьогодні близько 16-00 всі оператори ГРМ в Україні отримали в Укртрансгазу листа з переліком всіх тепловиків, що працюють в області. В листі йдеться, що з завтрашнього дня і до кінця місяця жоден виробник тепла не має права споживати газ".
У Львівгазі у свою чергу зазначили, що намагання зв’язатися з Уктрансгазом для отримання роз’яснень поки не дали результату.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборону відключення теплопостачальних компаній від енергопостачання під час опалювального сезону.
Як повідомляв УНН, зрив опалювального сезону стався у містах, де існували проблеми із розрахунками за теплоенергію. Серед них опинилися м. Херсон, місто Шепетівка (Хмельницька область), м.Сміла (Черкаська область), м.Кам’янське (Дніпропетровська область).
У Мінрегіоні розповіли, що без тепла в Україні залишилися близько 5% житлових будинків.