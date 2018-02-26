Теплоснабжение в Харькове восстановят к полудню 26 февраля - городской совет

“Что касается Индустриального района, то вы знаете, что уже идет запуск, школы подключены, детский сад подключён. Постепенно включается жилой фонд и, я думаю, что если все пойдет именно так, как мы планируем, то завтра к полудню 81 жилой дом будет с теплом”, - сообщил чиновник.

По словам Терехова, коммунальные службы определили место порыва на тепломагистрали и в ближайшие часы полностью заменят часть трубы.

Следует отметить, что мэрия не планирует прекращать учебный процесс в школах и детских садах города из-за ремонтных работ.

Напомним, из 4-х порывы на теплосетях в Харькове без отопления остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в двух районах. По данным на 14:00 25 февраля от отопления были отключены 81 жилой дом (5-, 9- и 16-этажки), 3 детских сада, 5 школ и 7 лечебных учреждений, среди них 5 стационарных, в том числе дом ребенка. Чтобы поддерживать в зданиях медицинской сферы нормальную температуру, их обеспечили дополнительными электрическими обогревателями, также применили тепловые пушки.