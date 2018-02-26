Теплоснабжение в Харькове восстановят к полудню 26 февраля - городской совет

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62872 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76725 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79455 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107267 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100360 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104538 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111519 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122788 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134300 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Теплоснабжение в Харькове восстановят к полудню 26 февраля - городской совет

Теплоснабжение в Харькове восстановят к полудню 26 февраля - городской совет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Первый заместитель городского головы Игорь Терехов обещает завершить ремонтные работы и восстановить теплоснабжение Харькова до полудня 26 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Что касается Индустриального района, то вы знаете, что уже идет запуск, школы подключены, детский сад подключён. Постепенно включается жилой фонд и, я думаю, что если все пойдет именно так, как мы планируем, то завтра к полудню 81 жилой дом будет с теплом”, - сообщил чиновник.

По словам Терехова, коммунальные службы определили место порыва на тепломагистрали и в ближайшие часы полностью заменят часть трубы.

Следует отметить, что мэрия не планирует прекращать учебный процесс в школах и детских садах города из-за ремонтных работ.

Напомним, из 4-х порывы на теплосетях в Харькове без отопления остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в двух районах. По данным на 14:00 25 февраля от отопления были отключены 81 жилой дом (5-, 9- и 16-этажки), 3 детских сада, 5 школ и 7 лечебных учреждений, среди них 5 стационарных, в том числе дом ребенка. Чтобы поддерживать в зданиях медицинской сферы нормальную температуру, их обеспечили дополнительными электрическими обогревателями, также применили тепловые пушки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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