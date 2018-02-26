Теплоснабжение в Харькове восстановят к полудню 26 февраля - городской совет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Первый заместитель городского головы Игорь Терехов обещает завершить ремонтные работы и восстановить теплоснабжение Харькова до полудня 26 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“Что касается Индустриального района, то вы знаете, что уже идет запуск, школы подключены, детский сад подключён. Постепенно включается жилой фонд и, я думаю, что если все пойдет именно так, как мы планируем, то завтра к полудню 81 жилой дом будет с теплом”, - сообщил чиновник.
По словам Терехова, коммунальные службы определили место порыва на тепломагистрали и в ближайшие часы полностью заменят часть трубы.
Следует отметить, что мэрия не планирует прекращать учебный процесс в школах и детских садах города из-за ремонтных работ.
Напомним, из 4-х порывы на теплосетях в Харькове без отопления остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в двух районах. По данным на 14:00 25 февраля от отопления были отключены 81 жилой дом (5-, 9- и 16-этажки), 3 детских сада, 5 школ и 7 лечебных учреждений, среди них 5 стационарных, в том числе дом ребенка. Чтобы поддерживать в зданиях медицинской сферы нормальную температуру, их обеспечили дополнительными электрическими обогревателями, также применили тепловые пушки.