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Теплопостачання у Харкові відновлять до опівдня 26 лютого – міська рада

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов обіцяє завершити ремонтні роботи та відновити теплопостачання Харкова до опівдня 26 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Що стосується Індустріального району, то ви знаєте, що вже йде запуск, школи підключені, дитячий садок підключенний. Поступово вмикається житловий фонд і, я думаю, що якщо все піде саме так, як ми плануємо, то вже завтра до полудня 81 житловий будинок буде з теплом”, — повідомив чиновник.

За словами Терехова, комунальні служби визначили місце пориву на тепломагістралі і у найближчі години повністю замінять частину труби.

Слід зазначити, що мерія не планує припиняти навчальний процес у школах та дитячих садках міста через ремонтні роботи.

Нагадаємо, через 4-и пориви на тепломережах у Харкові без опалення залишилися житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури у двох районах. За даними на 14:00 25 лютого від опалення було відключено 81 житловий будинок (5-, 9- і 16-поверхівки), 3 дитячих садка, 5 шкіл і 7 лікувальних установ, серед них 5 стаціонарних, у тому числі будинок дитини. Щоб підтримувати в будівлях медичної сфери нормальну температуру, їх забезпечили додатковими електричними обігрівачами, також застосували теплові гармати.

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