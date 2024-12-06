Теперь в Раде 401 нардеп: Ташева и Лукашук приняли присягу
Киев • УНН
Тамила Ташева и Богдан Лукашук приняли присягу народных депутатов Украины, увеличив количество парламентариев до 401. Ташева заменила Олега Макарова, а Лукашук - Алену Шкрум.
В Верховной Раде приняли присягу народного депутата Тамила Ташева и Богдан Лукашук. Теперь в парламенте 401 нардеп. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
"Новый член парламента Тамила Ташева приняла сейчас присягу и официально стала народным депутатом Украины. Тамила заменит коллегу и друга, который покинул нас Олега Макарова", - написал Железняк.
Также по его словам, принял присягу Богдан Лукашук, который пополнит состав "Батькивщины" вместо Алены Шкрум.
"Депутатов уже 401", - добавил Железняк.
Дополнение
Владимир Зеленский уволил Тамилу Ташева с должности постоянного представителя Президента в Крыму.
Ранее Центральная избирательная комиссия признала Тамилу Ташева избранным народным депутатом Украины - после отказа от мандата Ивана Примаченко. Ташева была следующей по очередности кандидата в списке партии "Голос" под номером 26.
Ташева — украинская и крымскотатарская государственная и общественная деятельница, правозащитница. Соосновательница ОО "КрымЅОЅ".
Она работала заместителем постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым от 25 октября 2019 года. С 25 апреля 2022 года стала постоянной представительницей Президента Украины в Автономной Республике Крым.
Лукашук с 2020 по 2024 год был руководителем Хмельницкой областной партийной организации ВО "Батькивщина", ячейка прекратила существование.
В 2023 году суд оштрафовал Лукашука за нарушение антикоррупционного законодательства. Имея конфликт интересов на сессии Хмельницкого городского совета, Лукашук проголосовал за возобновление договора аренды земли предприятию его матери.