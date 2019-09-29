Теперь Украину будут вспоминать еще и в контексте теневой политики - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Ранее Украину упоминали в контексте коррупции и теневой экономики, теперь к этому добавляется теневая политика. Об этом написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Все жалуются на теневую экономику, но последние дни показали, что теневая политика не менее опасна - она неподотчетная людям", - написал бывший министр.
Он выразил надежду, что честные расследования помогут сделать политику более честной.
"Раньше нас, Украину, вспоминали в контексте коррупции и теневой экономики, теперь к этому добавляется теневая политика. Много вокруг нас тени, очень хочется под солнце", - добавил Климкин.
Как сообщал УНН, ранее Климкин отреагировал на видеоролик американского лидера Дональда Трампа и отметил, что в результате внутренней политики в США - Украина несет имиджевые потери.