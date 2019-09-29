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Теперь Украину будут вспоминать еще и в контексте теневой политики - Климкин

Киев • УНН

 • 14706 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Ранее Украину упоминали в контексте коррупции и теневой экономики, теперь к этому добавляется теневая политика. Об этом написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Теперь Украину будут вспоминать еще и в контексте теневой политики - Климкин

"Все жалуются на теневую экономику, но последние дни показали, что теневая политика не менее опасна - она неподотчетная людям", - написал бывший министр.

Он выразил надежду, что честные расследования помогут сделать политику более честной.

"Раньше нас, Украину, вспоминали в контексте коррупции и теневой экономики, теперь к этому добавляется теневая политика. Много вокруг нас тени, очень хочется под солнце", - добавил Климкин.

Как сообщал УНН, ранее Климкин отреагировал на видеоролик американского лидера Дональда Трампа и отметил, что в результате внутренней политики в США - Украина несет имиджевые потери.

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