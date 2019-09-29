Тепер Україну згадуватимуть ще й у контексті тіньової політики - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Раніше Україну згадували в контексті корупції і тіньової економіки, тепер до цього додається тіньова політика. Про це написав колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Всі скаржаться на тіньову економіку, але останні дні показали, що тіньова політика не менш небезпечна-вона непідзвітна людям”, — написав колишній міністр.
Він висловив сподівання, що чесні розслідування допоможуть зробити політику більш чесною.
“Раніше нас, Україну, згадували в контексті корупції і тіньової економіки, тепер до цього додається тіньова політика. Забагато навколо нас тіні, дуже хочеться під сонце”, — додав Клімкін.
Як повідомляв УНН, раніше Клімкін відреагував на відеоролік американського лідера Дональда Трампа та зазначив, що внаслідок внутрішньої політики у США — Україна зазнає іміджевих втрат.