Клімкін про відеоролік Трампа: внутрішня політика США меганегативно впливає на імідж України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на відеоролік американського лідера Дональда Трампа та зазначив, що внаслідок внутрішньої політики у США - Україна зазнає іміджевих втрат. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Бачили відео на фб Дональда Трампа? Рекомендую. Для тих, хто не знається на світовій політиці висновок - Україна та корупція майже невіддільні. От саме так внутрішня політика США почала меганегативно впливати на наш імідж”, — написав колишній очільник МЗС, та додав, що “про це слід не мовчати, чесно говорити з нашими партнерами”.
Як повідомляв УНН, напередодні президент США Дональд Трамп опублікував на своїх сторінках у соцмережах відео, в якому Україна згадується як країна, в якій політичний опонент Трампа Джозеф Байден на виборах 2020 року, нібито, проводив корупційні схеми.
Нагадаємо, раніше ексміністр закордонних справ Павло Клімкін дав позитивну оцінку діям президента України Володимира Зеленського під час його візиту до США, але зазначив, що Україна в історії США буде пов’язана з Чорнобилем, Майданом та імпічментом Трампа. Ще раніше він заявив, що той факт, що Україна виявилася пов’язаною з початком процедури імпічменту президента США Дональда Трампа є “не дуже веселою перспективою”.
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