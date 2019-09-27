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Клімкін: Україна в історії США буде пов’язана з Чорнобилем, Майданом та імпічментом Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін дав позитивну оцінку діям президента України Володимира Зеленського під час його візиту до США. Про це він заявив в ефірі програми “Право на владу”, передає УНН.

Клімкін: Україна в історії США буде пов’язана з Чорнобилем, Майданом та імпічментом Трампа

“На жаль, а може і на щастя, в історії Штатів Україна буде пов’язана з Чорнобилем, з Майданом та з імпічментом (Трампом). На перспективу це нас затягне в дуже негативну спіраль. Але на сьогодні, я вважаю, що президент Зеленський вийшов з цієї ситуації, крім Європи, без втрат і навіть з плюсами”, — сказав Клімкін.

Водночас ексочільник МЗС сказав, що обговорення так званої великої мирної угоди щодо Донбасу з Путіним це нісенітниця.

“У глобальну угоду з Путіним вірять тільки ідіоти. Ніхто з тих, кого я знаю на Заході, в це не вірять”, — сказав Клімкін.

Раніше Клімкін вже говорив, що той факт, що Україна виявилася пов’язаною з початком процедури імпічменту президента США Дональда Трампа є “не дуже веселою перспективою”.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський на декілька днів приїхав з офіційним візитом до Нью-Йорку, де знаходиться штаб-квартира ООН, де виступив на 74-й сесії Генеральної Асамблеї Організації. Під час промови він назвав ціну людського життя, сказав, що ніхто не відчуватиме себе в безпеці, поки Росія веде війну в центрі Європи та, зокрема, заявив про необхідність переглянути існуючі світові норми.

На тлі цього розгорівся скандал із телефонною розмовою Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.

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Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.

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