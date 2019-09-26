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Луценко про скаргу інформатора з США: текст у частині про мене не відповідає правді

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським, в частині інформації про Луценка, є маніпулятивним. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Луценко про скаргу інформатора з США: текст у частині про мене не відповідає правді

“В звязку з масовими запитами повідомляю: я розцінюю текст скарги офіцера правоохоронного органу США в частині інформації про Луценка як маніпулятивний та неодноразово не відповідаючий правді”, — написав колишній Генпрокурор України, додавши, що від подальших коментарів він утримається, щоб “не втягувати Україну в шторм американських внутрішньополітичних процесів”.

“Вважаю, що встановленням істини в справі Бурісми (Burisma group — приватна газовидобувна група України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред.) та втручання в американські президентські вибори 2016 року мають виключно правоохоронні органи двох країн на основі механізму міжнародної правової допомоги”, — резюмував Луценко.

В коментарях на уточнююче запитання “Що на вашу думку означає „неодноразово не відповідаючий правді“?” Луценко відповів, що “Наприклад, моєю людиною називають того, кого я ні разу не бачив і не чув”, не зазначивши, чи міг він з цією людиною при цьому листуватись чи мати інші канали комунікації, що не мають на увазі візуальний чи аудіальний контакт. Трохи згодом прессекретар ексочільника ГПУ Лариса Сарган уточнила відповідь Луценка: “не відповідає фактичним обставинам”, — написала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скарга інформатора: Волкер пояснював Україні, як “орієнтуватися” у вимогах Трампа

Нагадаємо, напередодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Після цього у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.

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