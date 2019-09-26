Луценко о жалобе информатора из США: текст в части обо мне не соответствует правде

“В связи с массовыми запросами сообщаю: я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США в части информации про Луценко как манипулятивный и неоднократно не соответствующих правде”, — написал бывший Генпрокурор Украины, добавив, что от дальнейших комментариев он воздержится, чтобы “не втягивать Украину в шторм американских внутриполитических процессов”.

“Считаю, что установлением истины по делу Бурисмы (Burisma group — частная газодобывающая группа Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на пост президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред.) и вмешательство в американские президентские выборы 2016 имеют исключительно правоохранительные органы двух стран на основе механизма международной правовой помощи”, — резюмировал Луценко.

В комментариях на уточняющий вопрос “Что по вашему мнению означает „неоднократно не соответствующих правде“?” Луценко ответил, что “Например, моим человеком называют того, кого я ни разу не видел и не слышал”, не указав, мог ли он с этим человеком при этом переписываться или иметь другие каналы коммуникации, которые не подразумевают визуальный или аудиальный контакт. Чуть позже прес-секретарь экс-главы ГПУ Лариса Сарган уточнила ответ Луценко: “не соответствует фактическим обстоятельствам”, — написала она.

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Напомним, накануне Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского, в которой, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. После этого в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.