Луценко о жалобе информатора из США: текст в части обо мне не соответствует правде

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 36995 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 83943 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 127794 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 119468 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 67843 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 74152 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187727 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150642 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158824 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138700 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.9м/с
49%
Популярные новости

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 12255 просмотра

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 7158 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 9130 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 7010 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 10366 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 127806 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 119482 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 91029 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 102627 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 132558 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 10241 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 12720 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 15287 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 18143 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19923 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Луценко о жалобе информатора из США: текст в части обо мне не соответствует правде

Киев • УНН

 • 13659 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским, в части информации о Луценко, является манипулятивным. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Луценко о жалобе информатора из США: текст в части обо мне не соответствует правде

“В связи с массовыми запросами сообщаю: я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США в части информации про Луценко как манипулятивный и неоднократно не соответствующих правде”, — написал бывший Генпрокурор Украины, добавив, что от дальнейших комментариев он воздержится, чтобы “не втягивать Украину в шторм американских внутриполитических процессов”.

“Считаю, что установлением истины по делу Бурисмы (Burisma group — частная газодобывающая группа Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на пост президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред.) и вмешательство в американские президентские выборы 2016 имеют исключительно правоохранительные органы двух стран на основе механизма международной правовой помощи”, — резюмировал Луценко.

В комментариях на уточняющий вопрос “Что по вашему мнению означает „неоднократно не соответствующих правде“?” Луценко ответил, что “Например, моим человеком называют того, кого я ни разу не видел и не слышал”, не указав, мог ли он с этим человеком при этом переписываться или иметь другие каналы коммуникации, которые не подразумевают визуальный или аудиальный контакт. Чуть позже прес-секретарь экс-главы ГПУ Лариса Сарган уточнила ответ Луценко: “не соответствует фактическим обстоятельствам”, — написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жалоба информатора: Волкер объяснял Украины, как “ориентироваться” в требованиях Трампа

Напомним, накануне Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского, в которой, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. После этого в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧПНовости Мира
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,582.50
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,300.55
Ethereum
$1,587.84