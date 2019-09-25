Зеленський в ООН заявив про необхідність переглянути існуючі світові норми
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. На сьогодні необхідно переглянути існуючі норми в світі і в міжнародних організаціях зокрема. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні Україна заслужила право говорити про необхідність переглянути раніше існуючі норми. Звичайно, ми не ставимо під сумнів авторитет міжнародних організацій, зокрема ООН, але ми повинні визнати, що існуюча система не досконала, вона почала розпадатися. Давайте будемо щирі: невже сьогодні нації як і раніше об'єднані, а якщо так, то що їх об'єднує? Невже це лиха, катастрофи і війни?" - запитав Зеленський.
За його словами, з трибуни ООН завжди можна почути заклики до перетворень, благородні обіцянки, нові ініціативи.
"Настав час для того, щоб ці заклики були підтверджені миром, оскільки в сучасному світі, де життя людини коштує 10 доларів, слова знецінюються. Давайте згадаємо, якою була мета в 1945 році, коли була заснована ООН? Мета була в тому, щоб підтримувати і зміцнювати міжнародну безпеку. Але що робити, коли першооснови міжнародної безпеки знаходяться під загрозою? Сьогодні будь-яка війна, будь-то Україна, Лівія, Сирія, не важливо в якій країні - це найбільша загроза цивілізації в цілому, тому що в 2019 році людина як і раніше надає перевагу врегулюванню конфліктів за рахунок винищення собі подібних", - додав Президент.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, розповів історію українського оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донеччині.