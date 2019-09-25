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Зеленський в ООН назвав ціну людського життя

Зеленський в ООН назвав ціну людського життя

Київ • УНН

 • 14654 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, розповів історію українського оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донеччині, передає кореспондент УНН.

"Я розповім вам історію людини, для якої бути почутим стало сенсом життя. У нього був чудовий голос, він звучав в Гранд Опера, в Нотердамі, в Нью-Йорку. Ви його чули але, на жаль, більше ви його ніколи не почуєте через цей предмет (Зеленський показав кулю - ред.), 12,7 мм. Він поставив хрест не лише на його кар'єрі, а й знищив його життя. Він коштує лише 10 доларів і, на жаль, така ціна людського життя", - сказав Президент.

За його словами, таких патронів тисячі, таких життів мільйони.

"Ласкаво просимо в 21 століття", - додав Зеленський.

Він надав роз'яснення, що людина, про яку він говорив - це український оперний співак Василь Сліпак, який загинув на Донеччині, захищаючи Україну від російської агресії.

Нагадаємо, Зеленський почав виступ в ООН.

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