Зеленский в ООН назвал цену человеческой жизни

“Я расскажу вам историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. У него был чудесный голос, он звучал в Гранд Опера, в Нотердаме, в Нью-Йорке. Вы его слышали но, к сожалению больше вы его никогда не услышите из-за этого предмета (Зеленский показал пулю — ред.), 12,7 мм. Он поставил крест не только на его карьере, но и погубил его жизнь. Он стоит всего 10 долларов и, к сожалению, такова цена человеческой жизни”, — сказал Президент.

По его словам, таких патронов тысячи, таких жизней миллионы.

“Добро пожаловать в 21 век”, — добавил Зеленский.

Он разьяснил, что человек, о котором он говорил — это украинский оперный певец Василий Слипак, который погиб на Донбасе, защищая Украину от российской агрессии.

Напомним, Зеленский начал выступление в ООН.