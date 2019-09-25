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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 80209 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113898 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105667 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112389 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120648 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148773 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149032 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 188983 просмотра

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Зеленский в ООН назвал цену человеческой жизни

Зеленский в ООН назвал цену человеческой жизни

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал историю украинского оперного певца Василия Слипака, который погиб на Донбасе, передаёт корреспондент УНН.

“Я расскажу вам историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. У него был чудесный голос, он звучал в Гранд Опера, в Нотердаме, в Нью-Йорке. Вы его слышали но, к сожалению больше вы его никогда не услышите из-за этого предмета (Зеленский показал пулю — ред.), 12,7 мм. Он поставил крест не только на его карьере, но и погубил его жизнь. Он стоит всего 10 долларов и, к сожалению, такова цена человеческой жизни”, — сказал Президент.

По его словам, таких патронов тысячи, таких жизней миллионы.

“Добро пожаловать в 21 век”, — добавил Зеленский.

Он разьяснил, что человек, о котором он говорил — это украинский оперный певец Василий Слипак, который погиб на Донбасе, защищая Украину от российской агрессии.

Напомним, Зеленский начал выступление в ООН.

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