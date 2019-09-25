Зеленский в ООН заявил о необходимости пересмотреть существующие мировые нормы

"Сегодня Украина заслужила право говорить о необходимости пересмотреть ранее существующие нормы. Конечно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности ООН, но мы должны признать, что существующая система не совершенна, она начала распадаться. Давайте будем искренними: неужели сегодня нации как и раньше объединены, а если так, то что их объединяет? Неужели это бедствия, катастрофы и войны?", - спросил Зеленский.

По его словам, с трибуны ООН всегда можно услышать призывы к преобразованиям, благородные обещания, новые инициативы.

"Настало время для того, чтобы эти призывы были подтверждены миром, поскольку в современном мире, где жизнь человека стоит 10 долларов, слова обесцениваются. Давайте вспомним, какой была цель в 1945 году, когда была основана ООН? Цель была в том, чтобы поддерживать и укреплять международную безопасность. Но что делать, когда первоосновы международной безопасности находятся под угрозой? Сегодня любая война, будь-то Украина, Ливия, Сирия, не важно в какой стране - это самая большая угроза цивилизации в целом, потому что в 2019 году человек по-прежнему предпочитает урегулирование конфликтов за счет уничтожения себе подобных", - добавил Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал историю украинского оперного певца Василия Слепака, погибшего в Донецкой области.