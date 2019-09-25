Зеленський в ООН: ніхто не відчуватиме себе в безпеці, поки Росія веде війну в центрі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Жодна країна не буде відчувати себе у безпеці, поки Росія веде війну проти України в центрі Європи. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає кореспондент УНН.
"Я розумію, кожна країна, представлена тут, має власні проблеми. Проблеми інших не повинні турбувати вас більше, ніж ваші власні. Але хочу запевнити вас: у сучасному світі більше не існує чужих воєн. Ніхто з вас не буде відчувати себе в безпеці, поки Росія веде війну проти України в центрі Європи. Думка про те, що це не стосується вас, не зачепить ваші інтереси, може бути фатальною. Ми не можемо мислити глобальними категоріями, водночас, не звертаючи увагу на мале, на те, що деякі вважають дрібницями, тому що саме таким чином було закладено основи двох світових воєн", - сказав Президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський в ООН назвав ціну людського життя.