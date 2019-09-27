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Климкин: Украина в истории США будет связана с Чернобылем, Майданом и импичментом Трампа

Киев • УНН

 • 11904 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Эксминистр иностранных дел Павел Климкин дал положительную оценку действиям президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в США. Об этом он заявил в эфире программы “Право на власть”, передает УНН.

Климкин: Украина в истории США будет связана с Чернобылем, Майданом и импичментом Трампа

“К сожалению, а может и к счастью, в истории Штатов Украина будет связана с Чернобылем, с Майданом и с импичментом (Трампа). В перспективе это нас затянет в очень негативную спираль. Но сегодня, я считаю, что президент Зеленский вышел из этой ситуации, кроме Европы, без потерь и даже с плюсами”, — сказал Климкин.

В то же время экс-глава МИД Украины сказал, что обсуждение так называемого большого мирного соглашения по Донбассу с Путиным является ерундой.

“В глобальное соглашение с Путиным верят только идиоты. Никто из тех, кого я знаю на Западе, в это не верят”, — сказал Климкин.

Ранее Климкин уже говорил, что тот факт, что Украина оказалась связанной с началом процедуры импичмента президента США Дональда Трампа является “не слишком веселой перспективой”.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский на несколько дней приехал с официальным визитом в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, где выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации. Во время речи он назвал цену человеческой жизни, сказал, что никто не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну в центре Европы и, в частности, заявил о необходимости пересмотреть существующие мировые нормы.

На фоне этого разгорелся скандал с телефонным разговором Зеленского и президента США Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.

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Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем — самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.

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