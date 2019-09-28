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Климкин о видеоролике Трампа: внутренняя политика США меганегативно влияет на имидж Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на видеоролик американского лидера Дональда Трампа и отметил, что в результате внутренней политики в США — Украина несет имиджевые потери. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Климкин о видеоролике Трампа: внутренняя политика США меганегативно влияет на имидж Украины

“Видели видео на фб Дональда Трампа? Рекомендую. Для тех, кто не знает мировой политике вывод — Украина и коррупция почти неотделимы. Вот именно так внутренняя политика США начала меганегативно влиять на наш имидж”, — написал бывший глава МИД, и добавил, что “об этом следует не молчать, честно говорить с нашими партнерами”.

Как сообщал УНН, накануне президент США Дональд Трамп опубликовал на своих страницах в соцсетях видео, в котором Украина упоминается как страна, в которой политический оппонент Трампа Джозеф Байден на выборах 2020 года, якобы, проводил коррупционные схемы.

Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин дал положительную оценку действиям президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в США, но отметил, что Украина в истории США будет связана с Чернобылем, Майданом и импичментом Трампа. Еще ранее он заявил, что тот факт, что Украина оказалась связанной с началом процедуры импичмента президента США Дональда Трампа есть “не слишком веселой перспективой”.

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