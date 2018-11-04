Теннисистки из Украины заняли второе место по количеству завоеванных трофеев WTA в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сегодняшнее поражение немке Юлии Гёргес в полуфинале Малого Итогового турнира в Чжухае сохранило за украинками чистое второе место в списке стран, чей актив пополнился новыми титулами в этом году (на турнирах WTA, без учета WTA 125K, в одиночном разряде), информирует УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
Лидером сезона останется Чехия, которая усилиями Петри Квитовой и Каролины Плишковой получила семь титулов в этом году. Квитова стала чемпионкой в Дохе, Санкт-Петербурге, Праге, Мадриде и Бирмингеме, а Плишкова — в Штутгарте и Токио.
На втором месте — представительницы Украины, на счету которых шесть титулов. Элина Свитолина взяла трофеи в Брисбене, Дубаи, Риме и Сингапуре. Леся Цуренко защитила звание чемпионки в Акапулько, а Даяна Ястремская выиграла дебютный титул в Гонконге.
На третьем месте в списке успешных теннисных наций — Германия. Ангелик Кербер оформила титулы в Сиднее и на Уимблдоне, Юлия Гергес победила в Окленде и Люксембурге, а Татьяна Мария завоевала трофей на Мальорке. По четыре титула в своем активе имеют Франция, Румыния, Бельгия и Россия.
Отметим, что в этом сезоне свой первый финал на уровне WTA провела Екатерина Козлова (на Тайване, Бабош Тимеа обыграла украинку в двух сетах), а Екатерина Бондаренко стала финалисткой на соревнованиях серии WTA 125k в Индиан-Уэллсе (проиграла Саре Эррани в двух партиях) .