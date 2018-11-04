Тенісистки з України посіли друге місце за кількістю здобутих трофеїв WTA в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогоднішня поразка німкені Юлії Гьоргес в півфіналі Малого Підсумкового турніру в Чжухаї зберегла за українками чисте друге місце в списку країн, чий актив поповнився новими титулами в цьому році (на турнірах WTA, без урахування WTA 125K, в одиночному розряді), інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
Лідером сезону залишиться Чехія, яка зусиллями Петри Квітовою і Кароліни Плішкова отримала сім титулів в цьому році. Квітова стала чемпіонкою в Досі, Санкт-Петербурзі, Празі, Мадриді та Бірмінгемі, а Плішкова — в Штутгарті і Токіо.
На другій сходинці — представниці України, на рахунку яких шість титулів. Еліна Світоліна взяла трофеї в Брісбені, Дубаї, Римі та Сінгапурі. Леся Цуренко захистила звання чемпіонки в Акапулько, а Даяна Ястремська виграла дебютний титул в Гонконзі.
На третьому місці в списку успішних тенісних націй — Німеччина. Ангелік Кербер оформила титули в Сіднеї і на Вімблдоні, Юлія Гергес перемогла в Окленді і Люксембурзі, а Тетяна Марія завоювала трофей на Мальорці. По чотири титули в своєму активі мають Франція, Румунія, Бельгія та Росія.
Відзначимо, що в цьому сезоні свій перший фінал на рівні WTA провела Катерина Козлова (на Тайвані, Бабош Тімеа обіграла українку в двох сетах), а Катерина Бондаренко стала фіналісткою на змаганнях серії WTA 125k в Індіан-Уеллсі (програла Сарі Еррані в двох партіях).