Тенісистки з України посіли друге місце за кількістю здобутих трофеїв WTA в сезоні

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогоднішня поразка німкені Юлії Гьоргес в півфіналі Малого Підсумкового турніру в Чжухаї зберегла за українками чисте друге місце в списку країн, чий актив поповнився новими титулами в цьому році (на турнірах WTA, без урахування WTA 125K, в одиночному розряді), інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.