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Теннисистка Завацкая впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA

Киев • УНН

 • 7810 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Главной сенсацией турнира WTA с призовым фондом 250 тыс. долл., что проходит в Рабате (Марокко), стала 18-летняя уроженка Луцка Катарина Завацкая, информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Теннисистка Завацкая впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA

Наша соотечественница, которая получила "вайлд кард" в основную сетку, уже добралась до четвертьфинала. Во втором круге она в ожесточенной борьбе одолела сопротивление опытной 176 ракетки мира Александры Дулгеру - 7: 5, 2: 6, 6: 4.

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Нужно отметить, что юная украинка и в первом, и в третьем сетах уступала сопернице из брейком, но смогла вернуть равновесие, а затем отобрать еще одну чужую подачу.

Следующей оппоненткой Завацкой станет 60-я ракетка мира Это Шувей из Тайваня.

Добавим также, Завацкая впервые в своей карьере прошла на турнире WTA дальше первого круга.

Украинские Национальные Новости

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