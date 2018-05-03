Теннисистка Завацкая впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA

Наша соотечественница, которая получила "вайлд кард" в основную сетку, уже добралась до четвертьфинала. Во втором круге она в ожесточенной борьбе одолела сопротивление опытной 176 ракетки мира Александры Дулгеру - 7: 5, 2: 6, 6: 4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Две украинки установили персональные рекорды в рейтинге WTA

Нужно отметить, что юная украинка и в первом, и в третьем сетах уступала сопернице из брейком, но смогла вернуть равновесие, а затем отобрать еще одну чужую подачу.

Следующей оппоненткой Завацкой станет 60-я ракетка мира Это Шувей из Тайваня.

Добавим также, Завацкая впервые в своей карьере прошла на турнире WTA дальше первого круга.