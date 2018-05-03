Тенісистка Завацька вперше у кар'єрі вийшла у чвертьфінал турніру WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Головною сенсацією турніру WTA з призовим фондом 250 тис. дол., що проходить в Рабаті (Марокко), стала 18-річна уродженка Луцьку Катарина Завацька, інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Наша співвітчизниця, яка отримала "вайлд кард" в основну сітку, вже дісталася чвертьфіналу. В другому колі вона в запеклій боротьбі здолала спротив досвідченої 176 ракетки світу Александри Дулгеру – 7:5, 2:6, 6:4.
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Потрібно відзначити, що юна українка і в першому, і в третьому сетах поступалася суперниці з брейком, але змогла повернути рівновагу, а згодом відібрати ще одну чужу подачу.
Наступною опоненткою Завацької стане 60-та ракетка світу Се Шувей з Тайвані.
Додамо також, Завацька вперше в своїй кар’єрі пройшла на турнірі WTA далі першого кола.