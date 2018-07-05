Теннисистка из Украины пробилась в четвертьфинал соревнований в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира ITF с призовым фондом 60 тыс. долл. - "TIRO A VOLO TOURNAMENT", который продолжается на кортах в столице Италии, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче второго раунда 18-летняя одесситка, посеянная под вторым номером, за 1 час 9 минут обыграла венгерскую теннисистку Река-Лука Яни - 6:3, 6:2.
За выход в полуфинал Ястремская поспорит со своей бывшей соотечественницей Анастасией Зарицкой, которая сейчас представляет Чехию.
Примечательно, что Ястремская в дуэте с Зарицкой в 2016 году становились финалистками юношеского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
Как сообщалось ранее, одесситка вошла в топ-130 мирового женского теннисного рейтинга.