Тенісистка з України пробилася до чвертьфіналу змагань у Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру ITF з призовим фондом 60 тис. дол. – "TIRO A VOLO TOURNAMENT", який триває на кортах у столиці Італії, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі другого раунду 18-річна одеситка, посіяна під другим номером, за 1 годину 9 хвилин обіграла угорську тенісистку Река-Лука Яні – 6:3, 6:2.
За вихід до півфіналу Ястремська посперечається зі своєю колишньою співвітчизницею Анастасією Зарицькою, яка нині представляє Чехію.
Примітно, що Ястремська у дуеті із Зарицькою в 2016 році ставали фіналістками юнацького Відкритого чемпіонату Австралії в парному розряді.
Як повідомлялося раніше, одеситка увійшла до топ-130 світового жіночого тенісного рейтингу.