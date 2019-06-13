Теннисистка из Киева стала полуфиналисткой парных соревнований WTA в Нидерландах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко преодолела четвертьфинальный барьер парных соревнований на турнире WTA International "Libema Open", который проходит на травяных кортах в Хертогенбосе, сообщает УНН.
Во втором круге основной сетки в парном разряде украинский-китайский дуэт Цуренко / Ван за 56 минут обыграл чешскую пару Плишкова / Штефкова - 6:3, 6:2.
Украинка и китаянка будут ожидать победительниц игры Аояма/Крунич - Воскобоева/Александрова.
Добавим, призовой фонд соревнований, из одиночного разряда которых Цуренко вылетела вчера, составляет 250 тыс. долл.