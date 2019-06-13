Тенісистка з Києва стала півфіналісткою парних змагань WTA у Нідерландах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко подолала чвертьфінальний бар'єр парних змагань на турнірі WTA International "Libema Open", що триває на трав'яних кортах у Хертогенбосі, повідомляє УНН.
У другому колі основної сітки в парному розряді українсько-китайський дует Цуренко/Ван за 56 хвилин обіграв чеську пару Плішкова/Штефкова – 6:3, 6:2.
Українка і китаянка очікуватимуть на переможниць гри Аояма/Круніч - Воскобоєва/Александрова.
Додамо, призовий фонд змагань, з одиночного розряду яких Цуренко вилетіла вчора, становить 250 тис. дол.