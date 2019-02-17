Теннисистка Ястремская впервые в карьере уступила испанке Мугуруси

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53884 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 72531 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128180 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128769 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128954 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124701 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159584 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117795 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141396 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145261 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Теннисистка Ястремская впервые в карьере уступила испанке Мугуруси

Теннисистка Ястремская впервые в карьере уступила испанке Мугуруси

Киев  •  УНН

 • 7856 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (34 в WTA) проиграла поединок первого круга на хардовом турнире серии "Премьер 5" в Дубае, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Ястремская и испанка Гарбинье Мугуруса (12 сеяная) встретились на корте в третий раз. Украинка записала в свой актив два прошлых матча: в Люксембурге в 2018 году и в Хуахине в этом сезоне.

Теннисистки провели на площадке более двух часов. Гарбинье Мугуруса только с седьмого матчбола сумела оформить победу - 6:4, 3:6, 3:6.

Украинская теннисистка реализовала 6 брейкпоинтов с 15 в этом поединке, а ее соперница - 8 из 11.

Заметим, что для Ястремский это поражение стало первым с "Australian Open" и матча с Сереной Уильямс. После австралийского Шлема 18-летняя украинка стала чемпионкой на турнире в Хуахине, а затем выиграла два матча в составе сборной Украины в рамках Кубка Федерации.

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