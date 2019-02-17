Теннисистка Ястремская впервые в карьере уступила испанке Мугуруси

Ястремская и испанка Гарбинье Мугуруса (12 сеяная) встретились на корте в третий раз. Украинка записала в свой актив два прошлых матча: в Люксембурге в 2018 году и в Хуахине в этом сезоне.

Теннисистки провели на площадке более двух часов. Гарбинье Мугуруса только с седьмого матчбола сумела оформить победу - 6:4, 3:6, 3:6.

Украинская теннисистка реализовала 6 брейкпоинтов с 15 в этом поединке, а ее соперница - 8 из 11.

Заметим, что для Ястремский это поражение стало первым с "Australian Open" и матча с Сереной Уильямс. После австралийского Шлема 18-летняя украинка стала чемпионкой на турнире в Хуахине, а затем выиграла два матча в составе сборной Украины в рамках Кубка Федерации.