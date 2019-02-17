Тенісистка Ястремська вперше в кар'єрі поступилася іспанці Мугурусі

Ястремська та іспанка Гарбіньє Мугуруса (12 сіяна) зустрілися на корті в третій раз. Українка записала в свій актив минулих два матчі: в Люксембурзі в 2018 році і в Хуахіні в цьому сезоні.

Тенісистки провели на майданчику більше двох годин. Гарбіньє Мугуруса тільки з сьомого матчболу зуміла оформити перемогу – 6:4, 3:6, 3:6.

Українська тенісистка реалізувала 6 брейкпоїнтів з 15 в цьому поєдинку, а її суперниця - 8 з 11.

Зауважимо, що для Ястремський ця поразка стала першою з "Australian Open" і матчу з Сереною Вільямс. Після австралійського Шолома 18-річна українка стала чемпіонкою на турнірі в Хуахіні, а потім виграла два матчі в складі збірної України в рамках Кубка Федерації.