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Тенісистка Ястремська вперше в кар'єрі поступилася іспанці Мугурусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Третя ракетка України Даяна Ястремська (34 у WTA) програла поєдинок першого кола на хардовому турнірі серії "Прем'єр 5" в Дубаї, інформує УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".

Ястремська та іспанка Гарбіньє Мугуруса (12 сіяна) зустрілися на корті в третій раз. Українка записала в свій актив минулих два матчі: в Люксембурзі в 2018 році і в Хуахіні в цьому сезоні.

Тенісистки провели на майданчику більше двох годин. Гарбіньє Мугуруса тільки з сьомого матчболу зуміла оформити перемогу – 6:4, 3:6, 3:6.

Українська тенісистка реалізувала 6 брейкпоїнтів з 15 в цьому поєдинку, а її суперниця - 8 з 11.

Зауважимо, що для Ястремський ця поразка стала першою з "Australian Open" і матчу з Сереною Вільямс. Після австралійського Шолома 18-річна українка стала чемпіонкою на турнірі в Хуахіні, а потім виграла два матчі в складі збірної України в рамках Кубка Федерації.

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