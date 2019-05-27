Теннисистка Ястремская уступила в трехсетовой игре на "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Даяна Ястремская продолжила выступления в грунтовой части теннисного сезона поединком первого круга Открытого чемпионата Франции, сообщает УНН.
В первом сете противостояния с 28-й сеяной испанкой Карлой Суарес Наварро одесситка смогла защитить все геймы на собственных подачах, и при этом выиграла два на чужой - 6:2.
Второй сет был равным, а на тай-брейке испанка разгромила нашу 19-летнюю спортсменку - 6:7 (0). Благодаря этому Суарес Наварро доминировала в решающей партии но не отдала украинке ни одного гейма - 0:6.
Таким образом, среди украинок в женской сетке одиночного разряда остались Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Элина Свитолина.
Напомним, что на прошлой неделе Ястремская выиграла трофей турнира WTA во Франции.