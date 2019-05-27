Тенісистка Ястремська поступилась в трьохсетовій грі на "Ролан Гаррос"

У першому сеті протистояння із 28-ю сіяною іспанкою Карлою Суарес Наварро одеситка змогла захистити усі гейми на власних подачах, і при цьому виграла два на чужій – 6:2.

Другий сет був рівним, а на тай-брейку іспанка розгромила нашу 19-річну спортсменку – 6:7 (0). Завдяки цьому Суарес Наварро домінувала у вирішальній партії та не віддала українці жодного гейму – 0:6.

Таким чином, серед українок у жіночій сітці одиночного розряду залишились Леся Цуренко, Катерина Козлова і Еліна Світоліна.

Нагадаємо, що минулого тижня Ястремська виграла трофей турніру WTA у Франції.