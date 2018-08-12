Теннисистка Янчук получила одиннадцатый титул в карьере

В финале киевлянка, посеянная под 5 номером, в упорной борьбе обыграла седьмую ракетку турнира Викторию Босио из Аргентины - 6:3, 4:6, 6:3.

Таким образом, украинка второй раз победила на турнире с призовым фондом в 25 тыс. долл.

Заметим, что для Янчук это 11-й одиночный титул ITF в профессиональной карьере и первый в нынешнем сезоне.

Добавим также на данный момент Янчук занимает 335 строчку в рейтинге WTA.

Как сообщал УНН, первая ракетка Украины Элина Свитолина провела полуфинальный поединок турнира WTA в Монреале против 3-й ракетки мира американки Слоан Стивенс, но не сумела защитить титул чемпионки.