Теннисистка Янчук получила одиннадцатый титул в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинская теннисистка Ольга Янчук выиграла одиночный титул на турнире ITF "Warsaw Sports Group Open 2018", который состоялся в Варшаве (Польша), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В финале киевлянка, посеянная под 5 номером, в упорной борьбе обыграла седьмую ракетку турнира Викторию Босио из Аргентины - 6:3, 4:6, 6:3.
Таким образом, украинка второй раз победила на турнире с призовым фондом в 25 тыс. долл.
Заметим, что для Янчук это 11-й одиночный титул ITF в профессиональной карьере и первый в нынешнем сезоне.
Добавим также на данный момент Янчук занимает 335 строчку в рейтинге WTA.
Как сообщал УНН, первая ракетка Украины Элина Свитолина провела полуфинальный поединок турнира WTA в Монреале против 3-й ракетки мира американки Слоан Стивенс, но не сумела защитить титул чемпионки.