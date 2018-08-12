Тенісистка Янчук здобула одинадцятий титул в кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українська тенісистка Ольга Янчук виграла одиночний титул на турнірі ITF "Warsaw Sports Group Open 2018", що відбувся у Варшаві (Польща), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У фіналі киянка, посіяна під 5 номером, у впертій боротьбі обіграла сьому ракетку турніру Вікторію Босіо з Аргентини – 6:3, 4:6, 6:3.
Таким чином, українка вдруге перемогла на турнірі з призовим фондом в 25 тис. дол.
Зауважимо, що для Янчук це 11-й одиночний титул ITF у професійній кар'єрі і перший в нинішньому сезоні.
Додамо також на даний момент Янчук займає 335 рядок в рейтингу WTA.
Як повідомляв УНН, перша ракетка України Еліна Світоліна провела півфінальний поєдинок турніру WTA в Монреалі проти 3-ї ракетки світу американки Слоан Стівенс, але не зуміла захистити титул чемпіонки.