Теннисистка Уильямс победой вернулась к выступлениям после травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Экс-первая ракетка мирового рейтинга WTA Серена Уильямс одержала первую победу после травмы колена, которую получила во время турнира в Майами, передает УНН со ссылкой на WTA.
В первом круге турнира категории “Премьер” в Риме американка в двух сетах справилась с сопротивлением шведки Ребекки Петерсон, которая попала в основу через квалификацию — 6:4, 6:2.
За 1 час и 15 минут игрового времени четырехкратная олимпийская чемпионка осуществила 10 подач навылет при 4 двойных ошибках. Также реализовала 40 процентов брейкпойнтов — 4/10. У 64 ракетки мира 2 эйса при 3 двойных недостатках.
Во втором раунде Серена противостоять своей сестре Винус Уильямс (50 в WTA), которая разобралась с 20-й ракеткой мира Элизой Мартинес — 7:5, 3:6, 7:6 (4).
Добавим, что для 23-кратной победительницы соревнований “Большого шлема” Серены Уильямс данная победа стала первой после травмы, из-за которой она не играла с марта.