Тенісистка Вільямс перемогою повернулася до виступів після травми
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Екс-перша ракетка світового рейтингу WTA Серена Вільямс здобула першу перемогу після травми коліна, яку отримала під час турніру в Маямі, передає УНН з посиланням на WTA.
У першому колі турніру категорії “Прем’єр” в Римі американка в двох сетах впоралася з опором шведки Ребекки Петерсон, яка потрапила до основи через кваліфікацію — 6:4, 6:2.
За 1 годину і 15 хвилин ігрового часу чотирикратна олімпійська чемпіонка здійснила 10 подач навиліт при 4 подвійних помилках. Також реалізувала 40 відсотків брейкпойнтів — 4/10. У 64 ракетки світу 2 ейси при 3 подвійних хибах.
У другому раунді Серена протистоятиме своїй сестрі Вінус Вільямс (50 в WTA), яка розібралася із 20-ю ракеткою світу Елізою Мертенс — 7:5, 3:6, 7:6 (4).
Додамо, що для 23-кратної переможниці змагань “Великого шолома” Серени Вільямс дана звитяга стала першою після травми, через яку вона не грала з березня.