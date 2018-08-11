Теннисистка Свитолина попала в полуфинал турнира в Монреале
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Пятая ракетка мира Элина Свитолина стала участницей полуфинала турнира WTA Premier 5 - "Coupe Rogers", который проходит в Монреале, сообщает УНН.
Первый сет четвертьфинального противостояния с 15-й ракеткой мира бельгийкой Элизой Мартинес вышел довольно многогранным.
Соперница захватила инициативу на корте и лидировала в счете 4:0. Однако четыре выигранных гейма под завершение сета позволили украинке переломить ход событий и триумфовать 7:5. Судьбу второй партии решил один брейк в исполнении 5-й сеяной - 6:3.
Отметим, что Свитолина за 1 час и 26 минут оформила 5 эйсов, 5 двойных ошибок при 5 из 7 брейкпойнтив.
За выход в финал украинка будет боротся с третьей ракеткой мира, чемпионкой US Open 2017 американкой Слоан Стивенс.
Добавим также, Свитолина защищает завоеванный титул "Coupe Rogers" в прошлом году.