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Теннисистка Свитолина попала в полуфинал турнира в Монреале

Киев • УНН

 • 10390 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Пятая ракетка мира Элина Свитолина стала участницей полуфинала турнира WTA Premier 5 - "Coupe Rogers", который проходит в Монреале, сообщает УНН.

Теннисистка Свитолина попала в полуфинал турнира в Монреале

Первый сет четвертьфинального противостояния с 15-й ракеткой мира бельгийкой Элизой Мартинес вышел довольно многогранным.

Соперница захватила инициативу на корте и лидировала в счете 4:0. Однако четыре выигранных гейма под завершение сета позволили украинке переломить ход событий и триумфовать 7:5. Судьбу второй партии решил один брейк в исполнении 5-й сеяной - 6:3.

Отметим, что Свитолина за 1 час и 26 минут оформила 5 эйсов, 5 двойных ошибок при 5 из 7 брейкпойнтив.

За выход в финал украинка будет боротся с третьей ракеткой мира, чемпионкой US Open 2017 американкой Слоан Стивенс.

Добавим также, Свитолина защищает завоеванный титул "Coupe Rogers" в прошлом году.

Украинские Национальные Новости

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