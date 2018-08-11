Тенісистка Світоліна потрапила до півфіналу турніру в Монреалі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. П'ята ракетка світу Еліна Світоліна стала учасницею півфіналу турніру WTA Premier 5 - "Coupe Rogers", що триває у Монреалі, повідомляє УНН.
Перший сет чвертьфінального протистояння із 15 ракеткою світу бельгійкою Елізою Мертенс вийшов доволі багатогранним.
Суперниця захопила ініціативу на корті та передувала у рахунку 4:0. Проте чотири виграні гейми під завершення сету дозволили українці переломити хід подій та тріумфувати 7:5. Долю другої партії вирішив один брейк у виконанні 5-ї сіяної – 6:3.
Відзначимо, що Світоліна за 1 годину та 26 хвилин оформила 5 ейсів, 5 подвійних помилок при 5 з 7 брейкпойнтів.
Зауважимо, що за вихід у фінал українка посперечається з третьою ракеткою світу, чемпіонкою US Open 2017 американкою Слоан Стівенс.
Додамо також, Світоліна захищає завойований титул "Coupe Rogers" у минулому році.