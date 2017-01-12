Теннисистка Л.Цуренко вышла в полуфинал турнира в Хобарте
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Вторая ракетка женского тенниса Украины Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA Hobart Internetional. Об этом сообщает УНН со ссылкой на персональный сайт теннисистки.
В четвертьфинальном матче киевлянка за 2 часа 23 минуты переиграла представительницу США Шелби Роджерс - 4:6, 6:4, 6:3.
"Мне кажется, что ключом к сегодняшней победе была попытка держать мою соперницу подальше от задней линии - все, что я давала ей в центр корта, американка забивала навылет. Поэтому главной целью для меня стало играть как можно глубже и много перемещаться, так как удары Роджерс были достаточно хорошими и сильными", - заявила украинка.
Это была третья личная встреча между соперницами, в которой Л.Цуренко одержала третью победу.
Отметим, что следующей соперницей украинки будет румынская теннисистка Моника Никулеску (3 сеяная), которая обыграла Рисо Одзаки из Японии.
Напомним, что Л.Цуренко впервые сыграет в основной сетке турнира в Хобарте: два ее предыдущих выступления на турнире заканчивались в квалификации.