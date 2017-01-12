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Тенісистка Л.Цуренко вийшла у півфінал турніру в Хобарті

Тенісистка Л.Цуренко вийшла у півфінал турніру в Хобарті

Київ • УНН

 • 8855 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Друга ракетка жіночого тенісу України Леся Цуренко вийшла у півфінал турніру WTA Hobart Internetional. Про це повідомляє УНН з посиланням на персональний сайт тенісистки.

У чвертьфінальному матчі киянка за 2 години 23 хвилини переграла представницю США Шелбі Роджерс – 4:6, 6:4, 6:3.

"Мені здається, що ключем до сьогоднішньої перемоги було намагання тримати мою суперницю якнайдалі від задньої лінії - все, що я давала їй на центр корту, американка забивала навиліт. Тому головною метою для мене стало грати якомога глибше і багато переміщуватися, тому що удари Роджерс були досить хорошими і потужними", - заявила українка.

Це була третя особиста зустріч між суперницями, в якій Л.Цуренко здобула третю перемогу.

Зазначимо, що наступною суперницею українки буде румунська тенісистка Моніка Нікулеску (3 сіяна), котра обіграла Рісой Одзакі з Японії.

Нагадаємо, що Л.Цуренко вперше зіграє в основній сітці турніру в Хобарті: два її попередніх виступи на турнірі закінчувалися у кваліфікації.

Українські Національні Новини

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