Теннисистка Костюк завершила выступление на турнире в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в четвертьфинал турниру ITF с призовым фондом 60 тыс. долл. - Neville-Smith Forest Products Launceston International, который проходит в Лонсестоне (Австралия), передает УНН со ссылкой на Большой теннис Украины.
Во втором круге украинская теннисистка, получившая третий номер посева, потерпела поражение от своей бывшей соотечественницы Марины Заневской, которая представляет Бельгию: 4:6, 6:4, 6:7(4).
В стартовом сете Костюк проиграла два гейма на собственной подаче, сделав один брейк, а во втором ей удалось выйти вперёд 5:2 с брейком. Заневская сократила разрыв до одного гейма, но затем Костюк ещё раз взяла гейм соперницы.
Решающий сет Марта начала с двух проигранных геймов кряду, но затем она сумела отыграться и повести 3:2. В восьмом гейме украинка сделала обратный брейк и повела 5:4, но Марина перехватила инициативу и вышла вперёд 6:5, однако подать на матч не смогла.
Костюк удалось перевести игру на тай-брейк, по ходу которого она выиграла два розыгрыша на подаче бельгийки и проиграла три своих подачи.
Напомним, Костюк выиграла стартовый матч на турнире в Австралии.
Следующим турниром для нашей теннисистки станет Кубок Федерации, который пройдёт на следующей неделе в польском городе Зелёна Гура.