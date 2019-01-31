Тенісистка Костюк завершила виступ на турнірі в Австралії

У другому колі українська тенісистка, яка отримала третій номер посіву, зазнала поразки від своєї колишньої співвітчизниці Марини Заневської, яка представляє Бельгію: 4:6, 6:4, 6:7 (4).

У стартовому сеті Костюк програла два гейми на власній подачі, зробивши один брейк, а в другому їй вдалося вийти вперед 5:2 з брейком. Заневська скоротила розрив до одного гейму, але потім Костюк ще раз взяла гейм суперниці.

Вирішальний сет березня розпочався з двох програних геймів поспіль, але потім вона зуміла відігратися і повести 3:2. У восьмому геймі українка зробила зворотний брейк і повела 5:4, але Марина перехопила ініціативу і вийшла вперед 6:5, однак подати на матч не змогла.

Костюк вдалося перевести гру на тай-брейк, під час якого вона виграла два розіграші на подачі бельгійки і програла три своїх подачі.

Нагадаємо, Костюк виграла стартовий матч на турнірі в Австралії.

Наступним турніром для нашої тенісистки стане Кубок Федерації, який пройде наступного тижня в польському місті Зелена Гура.