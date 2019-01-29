Теннисистка Костюк выиграла стартовый матч на турнире в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала на турнире ITF с призовым фондом 60 тыс. долл. - "Neville-Smith Forest Products Launceston International", который проходит в Лонсестоне (Австралия), сообщает УНН.
В матче первого круга уроженка столицы Украины, посеянная под третьим номером, обыграла китаянку Ван Сиюй - 6:3, 6:4, и взяла реванш у нее за поражение во втором круге турнира Берне.
Следующей соперницей 16-летней спортсменки станет ее экс-соотечественница Марина Заневская, которая сейчас выступает под флагом Бельгии.
Заметим, что в прошлом году Костюк уступила Заневский в финальной встрече турнира в Чжухае.