Тенісистка Костюк виграла стартовий матч на турнірі в Австралії

У матчі першого кола уродженка столиці України, посіяна під третім номером, обіграла китаянку Ван Сіюй – 6:3, 6:4, та взяла реванш у неї за поразку у другому колі турніру Берні.

Наступною суперницею 16-річної спортсменки стане її екс-співвітчизниця Марина Заневська, яка зараз виступає під прапором Бельгії.

Зауважимо, що минулого року Костюк поступилася Заневській у фінальній зустрічі турніру в Чжухаї.