Тенісистка Костюк виграла стартовий матч на турнірі в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк з перемоги стартувала на турнірі ITF з призовим фондом 60 тис. дол. – "Neville-Smith Forest Products Launceston International", що проходить у Лонсестоні (Австралія), повідомляє УНН.
У матчі першого кола уродженка столиці України, посіяна під третім номером, обіграла китаянку Ван Сіюй – 6:3, 6:4, та взяла реванш у неї за поразку у другому колі турніру Берні.
Наступною суперницею 16-річної спортсменки стане її екс-співвітчизниця Марина Заневська, яка зараз виступає під прапором Бельгії.
Зауважимо, що минулого року Костюк поступилася Заневській у фінальній зустрічі турніру в Чжухаї.