Теннисистка Костюк провела полуфинальный поединок на турнире WTA в Румынии

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В полуфинале 19-летняя киевлянка, посеянная под 6 номером, проиграла первой ракетке турнира двукратной чемпионке турниров "Большого Шлема" румынке Симони Халеп - 0:6, 1:6. Поединок длился 1 час 2 минуты.

Это был третий полуфинал на турнирах WTA в этом сезоне для Марты. Однако пока украинка не смогла пробиться в финал.

Дополнение

Другой финалисткой стала вторая сеяная эстонка Анетт Контавейт, обыгравшая шведку Петерсон - 6:3, 6:2.

Что предшествовало этому

Костюк разгромила чемпионку US Open.