Теннисистка Костюк провела полуфинальный поединок на турнире WTA в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в финал турнира WTA-250 "Transylvania Open", прошедшего в Клуж-Напоке (Румыния), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
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В полуфинале 19-летняя киевлянка, посеянная под 6 номером, проиграла первой ракетке турнира двукратной чемпионке турниров "Большого Шлема" румынке Симони Халеп - 0:6, 1:6. Поединок длился 1 час 2 минуты.
Это был третий полуфинал на турнирах WTA в этом сезоне для Марты. Однако пока украинка не смогла пробиться в финал.
Дополнение
Другой финалисткой стала вторая сеяная эстонка Анетт Контавейт, обыгравшая шведку Петерсон - 6:3, 6:2.
Что предшествовало этому
Костюк разгромила чемпионку US Open.