Тенісистка Костюк провела півфінальний поєдинок на турнірі WTA у Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти у фінал турніру WTA-250 “Transylvania Open”, що пройшов у Клуж-Напоці (Румунія), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У півфіналі 19-річна киянка, посіяна під 6 номером, програла першій ракетці турніру дворазовій чемпіонці турнірів “Великого Шолома” румунці Сімоні Халеп — 0:6, 1:6. Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини.
Це був третій півфінал на турнірах WTA цього сезону для Марти. Проте, поки що українка не змогла пробитися у фінал.
Доповнення
Іншою фіналісткою стала друга сіяна естонка Анетт Контавейт, яка обіграла шведку Петерсон — 6:3, 6:2.
Що передувало цьому
Костюк розгромила чемпіонку “US Open”.