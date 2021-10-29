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Теніс: Костюк розгромила чемпіонку "US Open"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA-250 "Transylvania Open" у Румунії, передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Теніс: Костюк розгромила чемпіонку "US Open"

Деталі

Костюк впевнено та зважено зруйнувала гру діючої чемпіонки “US Open” Емми Радукану — 6:2, 6:1 і вийшла у півфінал на турнірі WTA 250 у Румунії. Британка не змогла знайти жодних контраргументів проти якісного тенісу української співвітчизниці.

Примітно, що для уродженки Києва це третій півфінал турнірів WTA у сезоні.

За вихід у фінал українка посперечається з екс-першою ракеткою світу дворазовою переможницею турнірів “Великого Шолому” Симоною Халеп із Румунії.

Доповнення

У чвертьфіналах свої матчі програли інші дві українки — Леся Цуренко і Ангеліна Калініна.

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