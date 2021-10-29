Теннис: Костюк разгромила чемпионку "US Open"

Подробности

Костюк уверенно и взвешенно разрушила игру действующей чемпионки US Open Эммы Радукану — 6:2, 6:1 и вышла в полуфинал на турнире WTA 250 в Румынии. Британка не смогла найти никакие контраргументы против качественного тенниса украинской соотечественницы.

Примечательно, что для уроженки Киева это третий полуфинал турниров WTA в сезоне.

За выход в финал украинка поспорит с экс-первой ракеткой мира двукратной победительницей турниров Большого Шлема Симоной Халеп из Румынии.

Дополнение

В четвертьфиналах свои матчи проиграли другие две украинки — Леся Цуренко и Ангелина Калинина.