Теннисистка Костюк продолжила победную серию на турнире в Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Марта Костюк, 16-летняя теннисистка из Киева, выиграла очередные матчи на турнире ITF в Кьяссо (Швейцария), сообщает УНН со ссылкой на ITF.
В одиночной сетке турнира наша спортсменка в двух партиях разобралась с немкой Каролин Вернер во втором круге соревнований - 7:6 (7:1), 6:1.
Также Костюк одержала победу в поединке парного разряда. В четвертьфинале испанско-украинский дуэт Буска/Костюк оказался сильнее 4-х сеяных - швейцарской пары Ин-Альбон/Перрин - 6:4, 6:2.
Таким образом, Костюк вышла в четвертьфинал одиночного разряда и полуфинал парного разряда турнира.
Как сообщалось ранее, Костюк завершила сотрудничество с тренером.