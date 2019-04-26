Теннисистка Костюк продолжила победную серию на турнире в Швейцарии

В одиночной сетке турнира наша спортсменка в двух партиях разобралась с немкой Каролин Вернер во втором круге соревнований - 7:6 (7:1), 6:1.

Также Костюк одержала победу в поединке парного разряда. В четвертьфинале испанско-украинский дуэт Буска/Костюк оказался сильнее 4-х сеяных - швейцарской пары Ин-Альбон/Перрин - 6:4, 6:2.

Таким образом, Костюк вышла в четвертьфинал одиночного разряда и полуфинал парного разряда турнира.

Как сообщалось ранее, Костюк завершила сотрудничество с тренером.