Тенісистка Костюк продовжила переможну серію на турнірі у Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Марта Костюк, 16-річна тенісистка з Києва, виграла чергові матчі на турнірі ITF в Кіассо (Швейцарія), повідомляє УНН з посиланням на ITF.
В одиночній сітці турніру наша спортсменка у двох партіях розібралася з німкенею Каролін Вернер у другому колі змагань – 7:6 (7:1), 6:1.
Також Костюк здобула перемогу у поєдинку парного розряду. У чвертьфіналі іспансько-український дует Буска/Костюк виявився сильнішим 4-х сіяних — швейцарської пари Ін-Альбон/Перрін – 6:4, 6:2.
Таким чином, Костюк вийшла до чвертьфіналу одиночного розряду та півфінал парного розряду турніру.
Як повідомлялося раніше, Костюк завершила співпрацю із тренером.