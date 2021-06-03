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Теннисистка Киченок выиграла украинское дерби на "Ролан Гаррос"

Киев • УНН

 • 16108 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Украинские сестры Киченок провели очный поединок на старте Открытого чемпионата Франции по теннису, передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Теннисистка Киченок выиграла украинское дерби на "Ролан Гаррос"

Детали

Надежда Киченок в паре с Раулукой Олару, посеянные под 16-м номером на “Ролан Гарроса”, обыграли в первом круге Людмилу Киченок и Арину Родионову — 6:1, 5:7, 6:4.

Ранее сестры Киченок играли друг против друга в женском парном разряде четыре раза (все матчи завершились в пользу дуэта с участием Надежды).

Заметим, что следующими соперницами Киченок и Олару станут победительницы матча бурелом / Паке — Като / Ворачова.

Дополнение

В другом поединке игрового дня с участием украинок, наша Ангелина Калинина уступила во втором раунде американцы Даниэль Коллинз — 0:6, 2:6.

Украинские Национальные Новости

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