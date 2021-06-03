Теннисистка Киченок выиграла украинское дерби на "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Украинские сестры Киченок провели очный поединок на старте Открытого чемпионата Франции по теннису, передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
Надежда Киченок в паре с Раулукой Олару, посеянные под 16-м номером на “Ролан Гарроса”, обыграли в первом круге Людмилу Киченок и Арину Родионову — 6:1, 5:7, 6:4.
Ранее сестры Киченок играли друг против друга в женском парном разряде четыре раза (все матчи завершились в пользу дуэта с участием Надежды).
Заметим, что следующими соперницами Киченок и Олару станут победительницы матча бурелом / Паке — Като / Ворачова.
Дополнение
В другом поединке игрового дня с участием украинок, наша Ангелина Калинина уступила во втором раунде американцы Даниэль Коллинз — 0:6, 2:6.