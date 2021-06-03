Тенісистка Кіченок виграла українське дербі на "Ролан Гаррос"

Деталі

Надія Кіченок у парі з Раулукою Олару, посіяні під 16-м номером на "Ролан Гарросі", обіграли у першому колі Людмилу Кіченок і Арину Родіонову - 6:1, 5:7, 6:4.

Раніше сестри Кіченок грали один проти одного в жіночому парному розряді чотири рази (всі матчі завершилися на користь дуету за участю Надії).

Зауважимо, що наступними суперницями Кіченок і Олару стануть переможниці матчу Бурель/Паке - Като/Ворачова.

Доповнення

В іншому поєдинку ігрового дня за участі українок, наша Ангеліна Калініна поступилася у другому раунді американці Даніель Коллінз – 0:6, 2:6.